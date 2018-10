Rap van Freek Vonk onder de loep: 'Het is een lekker nummertje'

DEN HAAG - 'Ik ben sneller dan een luipaard. Anderen zijn te lui, ja. Dus trap maar niet op mijn staart. Welkom in het hol van de leeuw.' Zo gaat het refrein van het eerste nummer van bioloog en Naturalis-professor Freek Vonk. Samen met rapper Yes-R lanceerde hij vrijdagochtend het nummer 'In het hol van de leeuw'. 'Het is een gezellig pop- en rapliedje. Een grappige zet', aldus hiphopkenner en 'rapfactchecker' Yordi Dam.

Yordi Dam heeft een oor voor moderne rapnummers en teksten. Als 'rapfactchecker' doet hij onderzoek naar de teksten van rappers en ontleedt hij deze tot op het bot. Voor Omroep West dook Yordi Dam in het nieuwe nummer van de dierenkenner. Zijn oordeel is over het algemeen positief. 'Qua muziek past het wel bij wat nu populair is', vertelt de rapperkenner. 'Het is een beetje wat Ronnie Flex doet. Een lichtvoetige pop- en rapsong.'

Volgens de 'rapfactchecker' heeft de bioloog dus goed onderzoek gedaan naar wat er nu in de hiphopscène speelt. Hierbij wijst hij ook op de vergelijkingen met dieren in de tekst. 'Dat sluit aan bij een trend', weet Yordi Dam: een trend van dieren als metafoor in rapteksten. 'Zo sluw als een vos' en 'Ik ben niet met katten', rappers gebruiken dieren om hun gevoel en status over te brengen. 'Het gebruik van dieren is geestig', aldus de kenner.



Het rapportcijfer

Toch zou Yordi Dam het nummer niet opzetten tijdens een feest. 'Daar is de doelgroep en de toon te anders voor.' Volgens de 'rapfactchecker' is het nummer geschikter voor kinderen dan voor keiharde hiphopfans. 'Het is geen rauwdauwer. Het valt niet met liedjes van Jebroer uit Voorschoten te vergelijken.'

Conclusie: de hiphopkenner geeft het lied een zeven, ruim voldoende. 'Het is een lekker nummertje!', luidt de eindconclusie. Voor Freek Vonk zijn 'rapskills' heeft Dam wat minder goede woorden over. 'Yes-R doet eigenlijk alles', zegt Yordi Dam kritisch. 'Ik had gehoopt dat Freek Vonk 'flinke hitte zou spitten' (goed zou gaan rappen, red.), maar helaas!' Daarom krijgt Vonk zijn optreden in dit nummer een vier.

