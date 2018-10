Overlast recreatiegebied Koudenhoorn houdt aan

WARMOND - Bij recreatiegebied Koudenhoorn in Warmond zijn vrijdagochtend de autoruiten van een buurtbewoner ingeslagen. Omwonenden houden een groep jongemannen, die al langer voor overlast in het gebied zorgt, verantwoordelijk. Dinsdagochtend werden drie leden van deze groep al aangehouden.

De auto is door de politie meegenomen voor onderzoek. Daarnaast worden camerabeelden bekeken om te achterhalen wie de ruiten van de auto heeft ingeslagen. Volgens bewoners gaat het om een groep jongemannen uit Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn.

De groep veroorzaakt al langere tijd overlast in het recreatiegebied. De overlast zou bestaan uit ernstige misdragingen, bedreigingen, intimidaties en milieuvervuiling. In een poging de overlast te bestrijden en de veiligheid van de eigenaar van de vernielde auto te waarborgen, worden extra camera's geplaatst.



Gebiedsverboden zijn verlopen

De gemeente Teylingen zegt in een reactie de zorgen van de bewoners te begrijpen. 'We werken samen met de politie om te zorgen dat het weer veilig en prettig wordt en blijft.' De gemeente had in de zomer al een gebiedsverbod voor drie van de overlastgevers ingesteld. Deze verboden liepen in september af. Volgens de gemeente kan niet zomaar een nieuw gebiedsverbod worden opgelegd. 'Een gebiedsverbod is een zware maatregel. Die moet je zorgvuldig voorbereiden, anders word je teruggefloten door de rechter.'

De overlastgevers hebben afgelopen dinsdag wel een officiële waarschuwing gekregen. De gemeente houdt de situatie in de gaten. 'Als gemeente moeten we feiten blijven verzamelen en bewijzen, voordat verder ingrijpen met - opnieuw - bestuurlijke maatregelen mogelijk is. Daar spannen wij ons continu voor in.'

