ADO Den Haag verlaagt bierprijs Het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag is één van de twee clubs in de eredivisie die dit seizoen de prijs van bier heeft verlaagd. Voor 0,25 liter betaal je €2,50, terwijl dit vorig seizoen nog €2,75 was. Een halve liter kost dit seizoen €4,75, 20 cent minder dan een seizoen eerder. Voor het goedkoopste bier van de eredivisie moet je naar FC Emmen: €2,00 voor een kleintje en €4,00 voor een grote.

In het onderzoek van de website kortingscode.nl werd ook berekend wat een seizoen lang bier drinken bij jouw favoriete voetbalclub kost. De website ging daarvoor uit van twee grote biertjes per wedstrijd. In deze lijst bezet ADO Den Haag met €161,50 een zesde plaats, net onder Ajax. Daarmee scoort ADO Den Haag in dit klassement hoger dan in de voetbalcompetitie waar de club op het moment de tiende plaats bezet. De andere club die de prijs van bier heeft verlaagd is trouwens PEC Zwolle. LEES OOK: Studio Kordaat uit Leiden vraagt Lidl naam Kordaat bier te schrappen