'Eindeloze kerkdienst' in Haagse kerk voor Armeense Hayarpi (21)

DEN HAAG - Met een 'eindeloze kerkdienst' wil de Haagse Protestantse Kerk voorkomen dat de Armeense Hayarpi Tamrazyan en haar familie worden teruggestuurd naar Armenië. Na weken in een Katwijkse kerk te hebben geschuild, heeft het gezin nu onderdak gezocht in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag.

De 21-jarige Hayarpi is uitgeprocedeerd en moet na negen jaar in Nederland met haar ouders, zusje en broertje terug naar Armenië. Om daar een stokje voor te steken, valt het gezin nu terug op een stokoude regel. Die schrijft voor dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen. 'Het is geen waterdichte bescherming', zegt Rikko Voorberg, woordvoerder namens de betrokken kerkgemeenschappen. 'Maar hopelijk is er genoeg respect in morele en juridische zin dat de overheid deze dienst niet zal doorbreken.' De kerkdienst is vrijdagmiddag om 13.30 uur begonnen.



In de Haagse kerk kunnen Hayarpi en haar familie even tot rust komen. Volgens Voorberg is het gezin 'ongelooflijk blij' met de steun van de kerkdienst . 'Na enkele dreigende gesprekken met de vreemdelingenpolitie wisten ze even niet meer waar ze het zoeken moesten. Hen werd te verstaan gegeven dat de kerk geen beletsel zou zijn om hen te arresteren. Ze zouden dus zomaar uit de kerk gehaald kunnen worden.'

Bethel hoort bij de Haagse Protestantse Kerk in Nederland. Daar kan het gezin tot nader order logeren. De kerk hoopt met de non-stop kerkdienst de Tamrazyans rust te bieden en tijd en ruimte te maken om alsnog tot een vergelijk te komen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).



