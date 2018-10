'Huisartsenpost in Alphen aan den Rijn blijft in nachten en weekenden open'

ALPHEN AAN DEN RIJN - De huisartsenpost (HAP) in Alphen aan den Rijn blijft ook 's nachts en in het weekend geopend. Dat meldt mediapartner Studio Alphen op basis van een persbericht van actiecomité 'Open die HAP'. Dat comité voerde de voorbije maanden intensief overleg met de Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) over het wel of niet open houden van de HAP. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

'Ik wil de Alphense bevolking hartelijk feliciteren met dit grote succes. De dreigende sluiting van de HAP zou de zoveelste verslechtering van onze zorg door de marktwerking onder leiding van de zorgverzekeraars zijn geweest', reageert Gerard Harmes namens Open die HAP.

Eind vorig jaar kwamen de Alphense huisartsen met het idee om de huisartsenpost anders in te richten. 'Gebleken is dat 's nachts maar drie of vier mensen naar de huisartsenpost in Alphen komen. Dat rechtvaardigt de mogelijkheid om de post voor consult te sluiten en alleen nog een auto met een dokter en een chauffeur te hebben staan om naar de mensen toe te gaan als zij niet zelf naar de nieuwe post (bij het LUMC in Leiden, red.) toe kunnen komen', liet de Alphense huisarts Ruud Gebel toen namens SHR weten aan Studio Alphen. Op die manier zou de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijven. 'Als we niks veranderen, betalen we een jaar of vijftien eenderde van ons inkomen aan de zorg.'



Demonstratie en petitie

Na bekendmaking van het idee om de HAP 's nachts mogelijk te sluiten, ontstond er veel commotie in Alphen aan den Rijn. Tientallen mensen demonstreerden vorig jaar december voor het ziekenhuis. Ook werd een petitie ingediend met 3300 handtekeningen in de hoop dat de huisartsenpost 24/7 open blijft. Wethouder Han de Jager (CDA) liet toen weten niet overtuigd te zijn dat een nachtelijke sluiting van de HAP wenselijk is.

