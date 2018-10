'ADO Den Haag moet zeker bij de eerste acht kunnen eindigen'

DEN HAAG - De eredivisie gaat de tiende speelronde in en ADO Den Haag zal met gemengde gevoelens terugkijken op de eerste negen duels. Die leverden tot nu toe een tiende plaats op. Volgens John de Wolf zit er meer in: 'ADO moet de play-offs om Europees voetbal kunnen halen', zegt de noeste ex-verdediger in TV West Sport.

De ex-profvoetballer van onder meer Feyenoord en Oranje is tegenwoordig trainer van tweede divisionist Spakenburg en analist bij Fox Sports. Hij gaat vrijdag in TV West Sport uitgebreid in op het huidige ADO Den Haag. Zo zegt hij: 'In die wedstrijd tegen VVV-Venlo, die ik voor Fox Sports heb geanalyseerd, zag je dat ADO blijkbaar niet zo ver is als we allemaal denken.'

'Zo'n zeperd zit er een keer tussen', vervolgt hij. 'Als groep moet je dan goed reageren in de volgende wedstrijd tegen NAC Breda. Die moet je winnen. Kijk, in die grote middenmoot van de eredivisie spelen clubs de ene week fantastisch en de andere week minder goed. Dat heeft ook met kwaliteit te maken. Maar ADO moet de play-offs om Europees voetbal kunnen halen. Als je het elftal analyseert dan moeten ze zeker bij de eerste acht van de eredivisie kunnen eindigen.'



De Wolf neemt het op voor Tom Beugelsdijk

De Wolf, als actief voetballer nooit vies van een harde tackle, neemt het in de uitzending ook op voor Tom Beugelsdijk. De ADO-verdediger kreeg dit seizoen al zes gele kaarten. 'Vroeger mochten we meer in het veld', zegt De Wolf over zijn eigen profcarrière. 'Toen hadden scheidsrechters meer persoonlijkheid. Nu zijn het veel jonge scheidsrechters die wel heel snel met gele kaarten zwaaien. Daar moet je als speler tegenwoordig rekening mee houden door je bijvoorbeeld net wat slimmer op te stellen in het veld.'

In TV West Sport gaat De Wolf ook uitgebreid in op de vraag of hij kandidaat is om de nieuwe trainer te worden van v.v. Katwijk. Daarnaast geeft hij zijn mening over het niveau van de eredivisie en blikt hij vooruit op Ajax - Feyenoord van aanstaande zondag.

Bekijk hier de nieuwe uitzending van Omroep West Sport: