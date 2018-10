Deel dit artikel:













Lisse-speler Rik Vermeulen: 'Onze wisselvalligheid kan ook zomaar weer de andere kant opvallen' FC Lisse in actie tegen DVS '33 Ermelo (foto Orange Pictures)

LISSE - 'Een vernedering, we moeten er maar niet al te veel meer over zeggen', dat zijn bijna een week na de 9-1 oorwassing tegen DVS '33 de reacties van Lisse-spelers Rik Vermeulen en Eric Cummins. Toch zit Lisse niet in zak en as na de nederlaag. Tegen koploper Noordwijk hoopt Lisse zaterdag op een 'piek in de wisselvalligheid'.

'We hebben een behoorlijk jonge selectie die ook nog eens geplaagd wordt door flink wat blessures, dat maakt dat de resultaten behoorlijk wisselvallig zijn', zegt doelman Cummins. 'We moeten dit seizoen misschien maar zien als een jaar waarin we veel kunnen leren, zodat we uiteindelijk volgend seizoen constanter kunnen worden. Als je valt, dan leer je ook en van alleen maar winnen leer je uiteindelijk niet heel veel'. 'DVS '33 heeft een fantastisch team, en echt alles liep bij hun. We hebben er nu wel genoeg over gezegd. Zaterdag komt er weer een mooie wedstrijd aan, laten we daar dan maar van gaan genieten', zegt Rik Vermeulen. En voor weat betreft die wisselvalligheid. Dat kan ook meteen weer een voordeel zijn. Want dan weet je dat het zaterdag tegen Noordwijk ook zo maar weer de andere kant kan opvallen'.

De wedstrijd FC Lisse tegen Noordwijk is zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur live te volgen via 89.3 Radio West Sport. De samenvatting wordt zondagavond uitgezonden vanaf 20.00 uur.