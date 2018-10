Deel dit artikel:













ADO Den Haag-speler Nasser El Khayati: 'Meest waardevolle speler? Ik pak liever de punten' Nasser El Khayati | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Nasser El Khayati is na Hirving Lozano de meest waardevolle speler (doelpunten + assists) in de eredivisie dit seizoen. Toch is de clubtopscorer van ADO Den Haag niet bezig met het nevenklassement. 'Uiteindelijk had ik liever gewonnen bij VVV, zonder iets beslissends te hebben gedaan.'

Een van de wapens van ADO Den Haag vorig seizoen waren de corners. Dit jaar heeft de residentieclub 52 corners genomen, maar nog niet gescoord. El Khayati neemt een groot gedeelte van de hoekschoppen. 'We hadden er zes á zeven' die er net niet ingingen', zegt de middenvelder daarover. 'Als die vallen ziet het er heel anders uit. Hopelijk scoren we tegen NAC komende zaterdag wel uit een doodspelmoment.' LEES OOK: ADO Den Haag verlaagt bierprijs