Nostalgisch winterdorp weer te zien in Ter Aar: 'Herinner me die houten schaatsen nog'

TER AAR - Zevenendertig jaar geleden begon het met één poppetje van klei, maar het is inmiddels een heel winterdorp geworden. De 75-jarige Greet van den Hooren uit Nieuwkoop maakt al jarenlang een landschap vol met sneeuw. Het is nu traditiegetrouw weer te zien bij een tuincentrum in Ter Aar.

Tot 2013 maakte Greet het winterdorp samen met haar man Anton, die toen is overleden. Het echtpaar had veel succes met hun expositie ‘Holland van Toen’. Tot ver over de landsgrenzen trok het landschap van Greet en Anton de aandacht. Zo exposeerden ze in Spanje, Duitsland en Brazilië. ‘We hebben veel prijzen gewonnen. Dit was voor ons de stimulans om door te gaan’, vertelt Greet.

De laatste tien jaar is het winterlandschap jaarlijks te zien in een tuincentrum in Ter Aar, tot groot genoegen van de bezoekers. ‘Wij komen hier speciaal naar toe om de expositie te bekijken’, vertelt een bezoeker. ‘Het roept veel herinneringen bij mij op. Ik kan mij nog herinneren dat we van die houten schaatsen moesten ombinden.’



Zoon en kleinzoon

In de toekomst gaat Greet het stokje overdragen aan haar zoon en kleinzoon. ‘Mijn zoon Lukas helpt al langere tijd met het opbouwen van het dorp, maar mijn kleinzoon Jan is nog in de leer’, vertelt Greet. Ze hoopt dat de twee de hobby van haar en haar man kunnen voortzetten.