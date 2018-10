Vier voortvluchtige veroordeelden aangehouden door politie

DEN HAAG - Drie mannen en een vrouw zijn afgelopen week aangehouden door de politie, omdat ze nog gevangenisstraffen open hadden staan. Eén van de mannen moet daarnaast nog 46.000 euro betalen vanwege verduistering.

Een vrouw uit 's Gravenzande was in 2015 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 32.000 euro aan de Staat, vanwege oplichting. Omdat ze zich niet aan de betalingsregeling hield, moet ze nu voor 177 dagen de gevangenis in en het resterende bedrag terugbetalen. Een 31-jarige Sassenheimer werd opgepakt omdat hij nog 74 dagen moet zitten nadat hij de Opiumwet had overtreden.

In Den Haag werd een 28-jarige man gearresteerd die was veroordeeld tot het betalen van ruim 46.000 euro vanwege verduistering. Hij moet nog 202 dagen de cel in. Een 22-jarige Hagenaar is voor 68 dagen in de cel gezet omdat hij een taakstraf niet had uitgevoerd.