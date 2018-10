Twee Delftse coffeeshops gesloten na 'nieuwe informatie'

DELFT - Coffeeshops The Game en The Future in Delft zijn per direct gesloten door burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft. Dit is gebeurd naar aanleiding van 'nieuwe informatie' en in overleg met politie en het Openbaar Ministerie, meldt de gemeente. De coffeeshops zijn de laatste maanden het doelwit geweest van diverse geweldsincidenten.

Een woordvoerder van de gemeente Delft kan niet ingaan op de aard van de informatie. Ook kan hij niet zeggen of er op dit moment een dreiging is richting de coffeeshops aan de Peperstraat en de Breestraat. De coffeeshops worden bewaakt door agenten in gepantserde auto's en er is extra surveillance in Delft. De straten zijn niet afgezet; voorbijgangers kunnen gewoon langs de winkels lopen.

'Vandaag heeft naar aanleiding van nieuwe informatie van politie en justitie overleg plaats gevonden in de veiligheidsdriehoek. Op basis van deze informatie en het overleg met politie en het Openbaar Ministerie heeft de burgemeester besloten de coffeeshops The Game en The Future te sluiten, in afwachting van verder verloop van het onderzoek', meldt de gemeente in een verklaring.



'Onbepaalde tijd'

Het is nog niet bekend hoe lang de zaken dicht moeten blijven. Op de ruit van de winkels hangt een kennisgeving van de burgemeester, waarin wordt gemeld dat de coffeeshops 'tot nader order voor onbepaalde tijd' zijn gesloten. 'Het is derhalve een ieder verboden in dit pand te verblijven', staat in de kennisgeving.

In de verklaring laat de gemeente ook weten: 'Er wordt doorlopend gekeken hoe de beveiliging in Delft het beste kan worden ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende aspecten. Het is dus ook mogelijk dat het beeld qua bewaken en beveiligen op straat verandert. Over welke aanpassingen precies worden doorgevoerd, worden geen mededelingen gedaan.'



Handgranaten en beschietingen

De geweldsincidenten bij de coffeeshops begonnen in mei, toen The Future werd beschoten. Ruim een week later ontplofte er een handgranaat bij dezelfde winkel in de Peperstraat. Ook The Game aan de Breestraat was toen het doelwit. Op 16 september werd eerst geprobeerd om de twee zaken te beschieten, maar dat mislukte omdat het wapen van de schutter weigerde. Later die ochtend werd er wel geschoten op coffeeshop The Game. Voor deze incidenten is een 26-jarige Amsterdammer als verdachte aangehouden.

Op 8 oktober schoot de politie op een verdacht persoon in de Breestraat, maar die wist te ontkomen. Mogelijk had de verdachte op coffeeshop The Game geschoten. Even later werd bij Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer een 18-jarige man met een schotwond achtergelaten. Hij - een zoon van een politieagent - overleed dezelfde dag. Later zijn twee verdachten aangehouden: mannen van 17 en 21 jaar uit Zoetermeer.