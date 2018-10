Deel dit artikel:













Auto over de kop in Oegstgeest De auto kwam op het dak terecht | Foto: Regio15

OEGSTGEEST - Een auto is vrijdagavond over de kop geslagen op de Rijnzichtweg in Oegstgeest. Het is niet bekend hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Mogelijk heeft de bestuurder de stoeprand geraakt. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.

Het slachtoffer is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door het ongeluk is de Rijnzichtweg enige tijd afgesloten ter hoogte van het viaduct onder de A44.