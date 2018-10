Armeense Hayarpi (21) blij met hulp Haagse kerk: 'Dan sta je sterker'

DEN HAAG - De Armeense Hayarpi Tamrazyan en haar familie zijn blij met de steun van de Haagse Protestanse Kerk, die een 'eindeloze kerkdienst' organiseert om te voorkomen dat het gezin wordt teruggestuurd naar Armenië. Na weken in een Katwijkse kerk te hebben geschuild, heeft het gezin nu onderdak gezocht in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag. 'We zijn ontzettend blij en heel dankbaar', zegt de 21-jarige Hayarpi.

Hayarpi is uitgeprocedeerd en moet na negen jaar in Nederland met haar ouders, zusje (14) en broertje (19) terug naar Armenië. 'Het maakt je als het ware gek. Het is heel moeilijk om daar elke dag mee te leven. Maar tegelijkertijd merk je dat er zoveel steun is en dat er zoveel mensen om je heen staan. Dat nu zelfs deze kerkdienst georganiseerd wordt... dat maakt het goed. Dan sta je sterker.'

Om een stokje voor de uitzetting te steken, valt het gezin terug op een stokoude regel. Die schrijft voor dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen. 'Het is geen waterdichte bescherming', zegt Rikko Voorberg, woordvoerder namens de betrokken kerkgemeenschappen. 'Maar hopelijk is er genoeg respect in morele en juridische zin dat de overheid deze dienst niet zal doorbreken.' De kerkdienst is vrijdagmiddag om 13.30 uur begonnen en gaat 24 uur per dag door.



Tot rust komen

In de Haagse kerk kunnen Hayarpi en haar familie even tot rust komen. 'Na enkele dreigende gesprekken met de vreemdelingenpolitie wisten ze even niet meer waar ze het zoeken moesten. Hen werd te verstaan gegeven dat de kerk geen beletsel zou zijn om hen te arresteren. Ze zouden dus zomaar uit de kerk gehaald kunnen worden', zegt Voorberg.

Predikant Theo Hettema hoopt dat de kerkdienst leidt tot bewustwording bij de politiek. 'Hier moet wat gebeuren. Het gezin vraagt tijd en ruimte om bronnen aan te boren om hun kant van het verhaal in te brengen in het proces. Wij vertrouwen op de rechterlijke macht. We vinden wel dat dit gezin een kans moet krijgen. Via dit kerkasiel willen we om tijd en ruimte vragen en een garantie hebben dat het kinderpardon goed doordacht wordt, want het moet echt anders dan het nu is. In de praktijk blijkt dat in minder dan tien procent van de gevallen dat een kinderpardon wordt aangevraagd, een verblijfsvergunning wordt toegekend. Dan werkt de wet niet.'

LEES OOK: Armeense Hayarpi zit al weken in Katwijkse kerk: 'We komen nooit buiten'