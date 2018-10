Kiki Bertens speelt halve finale WTA Finals tegen Elina Svitolina

WATERINGEN - Kiki Bertens speelt in de halve finale van de WTA Finals in Singapore tegen de Oekraïense Elina Svitolina. Gaat het de tennisster uit Wateringen lukken om door te dringen tot de finale? Met dit liveverslag hielden we je op de hoogte.

Bertens - Svitolina

Set 1: 5-7

Set 2: 7-6 (tiebreak: 7-5)

Set 3: 4-6

Het zit erop: strijdend gaat Bertens ten onder tegen de sterk spelende Svitolina, die de derde set wint met 4-6.



Met een waanzinnig punt maakt Bertens haar servicegame af. Ze blijft knokken en komt terug tot 4-5. Gaat Svitolina de set nu beslissen?Een break voor Svitolina: Bertens moet vol aan de bak om bij te blijven in deze allesbeslissende derde set.Bertens moet veel energie steken in het behoud van haar eerste servicegame van de derde set. Deze game duurde 13 (!) minuten. De vrouwen staan nu twee uur op de baan.Bertens pakt 'm! De tweede set valt ten prooi aan de Wateringse. Wat gaat de derde set brengen?[Tweet:https://twitter.com/WTA/status/1056122762693988353Het is 6-6 en dus moet een tiebreak de beslissing brengen in de tweede set. Wat een spanning!Svitolina breekt terug en komt op 5-6. Bertens moet nu haar servicegame behouden om in de wedstrijd te blijven.Bertens begint voortvarend aan de tweede set: ze breekt Svitolina meteen en pakt een vroege 2-1 voorsprong.Bertens slaat een beslissende dubbele fout! De set gaat naar Svitolina:Bertens breekt meteen terug! De vrouwen gaan nu weer gelijk op:Svitolina breekt Bertens als eerste en leidt met 3-1:De wedstrijd begint:Bertens, die de halve finale bereikte door Angelique Kerber en Naomi Osaka te verslaan, stond twee keer eerder tegenover Svitolina en de resultaten van de twee zijn in evenwicht. In 2016 verloor ze op de WTA Elite Trophy van de Oekraïense, dit jaar versloeg ze de nummer 7 van de wereld in Cincinnati.

Mocht Bertens winnen van Svitolina, dan mag ze nog eens 550.000 dollar extra bijschrijven. Ze verdiende tot nog toe al 497.000 dollar, wat neerkomt op zo'n 438.000 euro. Als Bertens wint, passeert ze Svitolina op de wereldranglijst.

