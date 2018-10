Vlaggen halfstok voor uitvaart oud-premier Wim Kok

DEN HAAG - In verband met de uitvaart van oud-premier Wim Kok hangen zaterdag alle vlaggen op overheidsgebouwen halfstok. Daar heeft minister-president Mark Rutte alle overheidsinstellingen om gevraagd.

Kok overleed zaterdag op tachtigjarige leeftijd in aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij stierf aan de gevolgen van een hartkwaal.

De herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden in het Concertgebouw in Amsterdam. De samenkomst, die om 15.00 uur begint, is alleen toegankelijk voor genodigden. Er is een online condoleanceregister waar mensen een reactie of een herinnering kunnen plaatsen.



Carrière

Wim Kok werd geboren op 29 september 1938 en groeide op aan de Dijklaan in Bergambacht. Van 1976 tot 1985 was hij voorzitter van de vakcentrale FNV. In 1986 volgde hij PvdA-leider Joop den Uyl op. In het derde kabinet Lubbers was hij minister van Financiën en vicepremier. In de kabinetten Paars I en II was hij premier. Kok beëindigde zijn politieke loopbaan in 2002. Daarna bekleedde Kok enkele commissariaten bij bedrijven als ING, Shell en KLM.