Vrouw gereanimeerd na brand in slaapkamer Voorschoten Brand in Voorschoten. | Foto: Regio15

VOORSCHOTEN - Bij een brand aan de Professor Boerhaavelaan in Voorschoten is een vrouw onwel geworden. In de slaapkamer van de oudere vrouw ontstond door nog onbekende oorzaak brand. Een verzorgster wilde bij de vrouw naar binnen en ontdekte de brand.

De verzorgster kon zelf de woning niet in door de rookontwikkeling. De brandweer heeft de alleenstaande vrouw uit het huis gehaald en gereanimeerd. Volgens de woordvoerder van de brandweer is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Meerdere hulpdiensten rukten uit, waaronder ook een traumahelikopter. Die bleek uiteindelijk niet nodig. Oorzaak onduidelijk

Hoe de brand is ontstaan is dus niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het matras van de vrouw in brand heeft gestaan. Het matras werd uit de woning gehaald en is geblust. Overige bewoners van de flat zijn uit hun huis gehaald. De brandweer heeft de woningen gecontroleerd op giftige stoffen, dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.