Leidse benzinedief slaat op de vlucht voor politie Politie rijdt vluchtende Leidenaar klem. | Foto: Politie IJmond

LEIDEN - Een 23-jarige Leidenaar is vrijdag aangehouden na een achtervolging in IJmuiden. De bestuurder had benzine getankt zonder te betalen. Hij gooide niet alleen zijn auto vol, maar vulde ook een stel jerrycans. In totaal ging hij er met 143 liter benzine vandoor.

Een getuige waarschuwde de politie en even later zagen agenten de dief rijden. De bestuurder negeerde hun stopteken en ging er vandoor. Op de busbaan in IJmuiden wist de politie de man klem te rijden. Ook daar probeerde de benzinedief nog weg te komen door de politievoertuigen te rammen. 'Maar tegen twee politiebussen is een Ford Fiesta natuurlijk geen partij', schrijft de politie op Facebook. De politiebussen raakten wel beschadigd. Uit onderzoek bleek dat er valse kentekenplaten op de auto zaten. Die waren eerder deze week gestolen. Ook bleek het voertuig niet verzekerd te zijn en had de bestuurder geen geldig rijbewijs. LEES OOK: Haagse pomphouder heeft nieuw wapen tegen benzinedieven