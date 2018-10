'Geen crisisberaad bij FC Lisse na wisselvallige seizoenstart en historische nederlaag'

LISSE - Robbert de Ruiter hoeft zich volgens FC Lisse-voorzitter Leo Annokkee geen zorgen te maken over zijn positie. De oefenmeester van de derde divisie won vier keer, maar verloor ook vier keer in de openingsfase van het seizoen. Vorig weekend werd met 9-1 verloren door de degradant uit de tweede divisie van DVS '33, een negatief clubrecord.

'Met 9-1 verliezen kan een keer gebeuren. Het is een jonge groep met hoge pieken en diepe dalen. Maar, je hoopt het niet nog een keer mee te maken', zegt Annokkee. Hij heeft afgelopen week een hapje gegeten met de technische staf. 'We hebben met elkaar gesproken over wat wij als club nog kunnen doen. Zijn er zaken die wij kunnen faciliteren? Meer niet.'



Twee ontslagen

Katwijk en VVSB stuurden eerder deze maand hun trainer de laan uit. Bij Katwijk had Jack van den Berg geen klik met de spelersgroep, terwijl VVSB na negen wedstrijden zonder overwinning onderaan staat in de tweede divisie. Een paar kilometer verderop denken ze bij FC Lisse niet aan soortgelijke maatregelen, benadrukt Annokkee.

'Ik heb de voorzitter van VVSB toevallig gesproken deze week', antwoordt de FC Lisse-voorman. 'Hij zei dat er in bepaalde delen geen vertrouwen meer is. Dat speelt hier niet. Statistisch gezien helpt het ook niet om je trainer weg te sturen. We moeten hard werken, de sfeer goed houden en dan komt het goed.'