Conditietrainer Kiki Bertens: 'Kiki kan volgend jaar nummer 1 van de wereld worden'

WATERINGEN - 'Ik verwacht volgend jaar een gigantisch jaar voor Kiki Bertens. Ze moet naar de nummer 1-positie kunnen gaan, richting een grandslamoverwinning.' Dat voorspelt Errol Esajas. Hij blikt bij Omroep West terug op de WTA Finals en het succesvolle seizoen van de Wateringse tennisster.

'Als je alle top-10-spelers een keer verslagen hebt, moet je naar de nummer 1-positie kunnen gaan. Ze heeft de potentie, je kunt aan alles zien dat het een topper geworden is. Kiki is mentaal en fysiek sterker geworden', vindt Esajas.

Maar dat dat haar dit jaar zou brengen naar de mondiale top-10 en een kwartfinaleplek op Wimbledon, had de conditietrainer niet verwacht. 'Het is een geweldig jaar geweest. Het is loon na werken na de vele inzet die de afgelopen jaren geleverd is.'



WTA Finals

Bertens verloor zaterdag nipt haar halve finalepartij tijdens de WTA Finals. In drie set boog ze voor Jelina Svitolina (Oekraïne). 'Ik werd gek van de spanning. Maar ik vind het een wereldprestatie die ze geleverd heeft. Ik ben heel trots op haar.'