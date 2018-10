Sluiting Delftse coffeeshops komt als een opluchting: 'Dit kan niet doorgaan'

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. (Foto: District8)

DELFT - De onrust in Delft houdt aan: coffeeshops The Game en The Future zijn vrijdagavond per direct gesloten door de burgemeester naar aanleiding van 'nieuwe informatie'. Het is een opluchting voor sommige ondernemers en omwonenden. 'Ik ben blij toe. Dit kan niet doorgaan', aldus een van de omwonenden, die graag anoniem wil blijven.

'We hadden van de week weer drie grote politiewagens voor de deur staan. Dat moet de bevolking dan kalmeren, maar het heeft ook het andere effect. We hebben er problemen mee, mensen mijden de Breestraat', vervolgt de vrouw.

Ze is dan ook blij dat burgemeester Marja van Bijsterveldt de coffeeshops nu gesloten heeft. 'Door de boel open te houden, offert ze ons een beetje op. Ze zei eerst: "We wijken niet voor criminelen." Maar dat gaat ten koste van iedereen die er woont. Mijn buurvrouw is studente, je zal maar net de hoek omkomen als zoiets gebeurt...'



'Nog nooit last van die jongens gehad'

'Het hoeft niet, al die narigheid zo', verzucht een van de ondernemers in de straat. 'Ik zit hier 45 jaar en ik heb nog nooit last van die jongens gehad', vervolgt hij, doelend op de coffeeshops. 'Ik vind het heel gek dat er opeens wat aan de hand is hier. Nu heb ik er wel last van, maar toen alles normaal ging, had ik geen last van de shops. Al zijn de huizen wel minder waard geworden.'

Hij hoopt dat de burgemeester actie gaat ondernemen en dat ze in gesprek gaat met de burgers in de buurt. 'Want het is toch wel erg gevaarlijk.' Dichtgooien is in zijn ogen niet de oplossing. 'Je moet eerst de schuldige hebben.'



Dicht voor onbepaalde tijd

Hoe lang de zaken deze keer dicht moeten blijven, is nog niet bekend. Op de ruit van de winkels hangt een kennisgeving van de burgemeester waarin wordt gemeld dat de coffeeshops 'tot nader order voor onbepaalde tijd' zijn gesloten.

In de verklaring laat de gemeente ook weten: 'Er wordt doorlopend gekeken hoe de beveiliging in Delft het beste kan worden ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende aspecten. Het is dus ook mogelijk dat het beeld qua bewaken en beveiligen op straat verandert. Over welke aanpassingen precies worden doorgevoerd, worden geen mededelingen gedaan.'



'Onderzoek heeft hoge prioriteit'

Burgemeester Marja van Bijsterveldt kan zaterdag niets kwijt over de nieuwe informatie: 'Dat is vertrouwelijk.' Ook kan ze nog niks zeggen over hoe lang de coffeeshops dichtblijven. 'Ik wil eerst het onderzoek verder afwachten.'

Hoewel de burgemeester niks over het onderzoek kan zeggen, geeft ze wel aan dat het hoge prioriteit heeft. 'Er wordt erg veel mankracht op ingezet en dat vind ik als burgemeester heel erg belangrijk. We hopen zo snel mogelijk de rust in Delft terug te krijgen.'

Reeks geweldsincidenten

Delft wordt al sinds mei geteisterd door een reeks geweldsincidenten bij de coffeeshops. Toen werd The Future beschoten. Ruim een week later ontplofte er een handgranaat bij dezelfde winkel in de Peperstraat. Ook The Game aan de Breestraat was toen het doelwit. Op 16 september werd eerst geprobeerd om de twee zaken te beschieten, maar dat mislukte omdat het wapen van de schutter weigerde. Later die ochtend werd er wel geschoten op coffeeshop The Game. Voor deze incidenten is een 26-jarige Amsterdammer als verdachte aangehouden.

Op 8 oktober schoot de politie op een verdacht persoon in de Breestraat, maar die wist te ontkomen. Mogelijk had de verdachte op coffeeshop The Game geschoten. Even later werd bij Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer een 18-jarige man met een schotwond achtergelaten. Hij - een zoon van een politieagent - overleed dezelfde dag. Later zijn twee verdachten aangehouden: mannen van 17 en 21 jaar uit Zoetermeer.

