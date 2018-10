HBS op zoek naar eerste overwinning; Ruben Schaken: 'Niet panikeren'

DEN HAAG - HBS-aanvaller Ruben Schaken haalde een aloude voetbalwijsheid erbij om de situatie van HBS te duiden. 'We moeten winnen, dat geeft vertrouwen.' Niet onlogisch dat hij dit zegt. Zijn ploeg heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen.

Bij VVSB werd de trainer ontslagen toen er na negen wedstrijden nog niet was gewonnen. Schaken ziet dat niet zo snel gebeuren bij zijn ploeg. 'Hij is een kind van de club', klint het uit de mond van de ex-international. 'Vorig jaar zaten we in een soort gelijke situatie. Toen zijn we ook niet gaan panikeren.'

