Vrouw slaat om zich heen bij woningoverval, daders gevlucht Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - De politie is op zoek naar getuigen van een woningoverval in de Spaarwaterstraat in Den Haag. Drie mannen probeerden daar vrijdagavond een huis binnen te dringen.

Toen de bewoonster rond 22.30 uur de deur open deed, werd ze door de drie mannen vastgepakt. Ze bedreigden haar met een vuurwapen. De vrouw begon om zich heen te slaan en te trappen, waardoor het drietal op de vlucht sloeg, vermoedelijk in de richting van de Theresiastraat. Twee van de drie mannen droegen een bivakmuts. De ander was donker getint en had volgens het slachtoffer kroeshaar. De politie komt graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien.