Katwijk stelt Jan Zoutman aan als nieuwe trainer Jan Zoutman (Foto: OrangePictures)

KATWIJK - Jan Zoutman wordt de nieuwe trainer van Katwijk. De oefenmeester maakt in ieder geval het seizoen af, maar de intentie is er om ook na dit seizoen met elkaar door te gaan. Of dat ook gebeurt, wordt in de winterstop geëvalueerd.

Jan Zoutman was tot halverwege vorig seizoen hoofdtrainer van Quick Boys. Daar moest hij vertrekken vanwege tegenvallende prestaties. Daarvoor was Zoutman in dienst van FC Twente, Haarlem, IJsselmeervogels en Argon. Bij Katwijk volgt Zoutman Jack van den Berg op. Van den Berg moest eerder deze maand vertrekken omdat er geen klik tussen hem en de spelersgroep is. De afgelopen weken stond oud-trainer Cees Bruinink, tegenwoordig technisch manager, voor de groep.