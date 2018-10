FC Lisse - Noordwijk eindigt in 1-1, Noordwijk blijft op periodetitelkoers

Thomas Reynaers (vv Noordwijk) en Oussama Siali (FC Lisse) in duel | Foto: Orange Pictures

LISSE - Noordwijk heeft niet weten te profiteren van het puntenverlies van Quick Boys. Noordwijk en Quick Boys gaan gezamenlijk aan kop in de derde divisie, Noordwijk weliswaar met een beter doelsaldo, en beide ploegen speelden zaterdag gelijk.

FC Lisse - Noordwijk golfde op en neer. Waar Lisse in de eerste helft de betere was, had Noordwijk na rust het overwicht. De thuisploeg kwam dankzij een strafschop (Rowdy van der Putten) op voorsprong, Emiel Wendt tekende na rust voor de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd moest Mo Adouch (FC Lisse) met twee keer geel vertrekken.

Met nog twee wedstrijden te spelen in de eerste periode blijven Noordwijk en Quick Boys aan kop gaan. Als het puntenaantal gelijk blijft, geeft het doelsaldo de doorslag wie periodekampioen wordt. Noordwijk staat op +24, Quick Boys op +17; een verschil van zeven. Voor Lisse is het gelijkspel een enorme opsteker na de 9-1 nederlaag van vorige week tegen DVS '33.

Scoreverloop FC Lisse - Noordwijk 1-1 (1-0): 1-0 Rowdy van der Putten (strafschop), 1-1 Emiel Wendt.

LEES OOK: Katwijk stelt Jan Zoutman aan als nieuwe trainer