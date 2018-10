Deel dit artikel:













Quick Boys verspeelt evenals Noordwijk punten in periodetitelstrijd Quick Boys (Foto: OrangePictures)

REGIO - Quick Boys had de koppositie in de derde divisie over kunnen nemen van Noordwijk en met nog twee wedstrijden te spelen in een zetel richting de eerste periodetitel kunnen gaan. Maar evenals Noordwijk speelde ook Quick Boys met 1-1 gelijk.

En wel tegen DOVO. De eindstand was bij rust al bereikt. Dennis Kaars zette de Katwijkers naast de thuisploeg, die eerder op een 1-0 voorsprong was gekomen. Quick Boys heeft evenveel punten als Noordwijk. Met nog twee wedstrijden te spelen moet Quick Boys een doelsaldoverschil van zeven zien goed te maken om de eerste periodetitel te pakken. Zaterdagavond speelt SJC uit Noordwijk nog in de derde divisie. ONS Boso Sneek is de tegenstander.