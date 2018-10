Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VVSB verliest ook zonder ontslagen trainer, Rijnsburgse Boys ontsnapt na 0-4 voorsprong Koninklijke HFC - VVSB (Foto: OrangePictures)

REGIO - In de eerste wedstrijd zonder Jack Honsbeek, die na de vorige competitiewedstrijd op non-actief werd gesteld, heeft VVSB wederom verloren. Koninklijke HFC was met 3-0 te sterk. De ploeg uit Noordwijkerhout is hekkensluiter in de tweede divisie en wacht ook na tien wedstrijden nog op zijn eerste overwinning.

Met 0-4, en later met 2-5, stond Rijnsburgse Boys voor tegen Barendrecht. En bijna ging het mis want vlak voor tijd kwam Barendrecht terug tot 4-5. Frank Tervoert (2x), Edo Knol, Max Hudepohl en Maikey Parami scoorden voor de Rijnsburgers, die zich nestelen in de subtop van de tweede divisie.