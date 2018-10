Slaap lekker: de wintertijd gaat weer in vanavond

REGIO - Een uurtje langer slapen vannacht: de wintertijd gaat namelijk weer in. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur achteruit.

Om 3.00 uur vannacht is het plotseling 2.00 uur. Dat betekent dus dat je een uurtje langer kan slapen.

Eigenlijk is de wintertijd onze 'normale' tijd. In 1977 werd in Nederland namelijk de zomertijd ingevoerd. Door de klok een uur vooruit te laten lopen, komt de periode waarin het licht is beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn.



Afschaffen

Misschien is dit wel de laatste keer dat de wintertijd in ons land ingaat. De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om de lidstaten van de EU zelf te laten bepalen of ze de zomertijd of de oorspronkelijke tijd (de wintertijd dus) invoeren.

Het kabinet moet uiterlijk in maart laten weten wat het wordt.