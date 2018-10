Jan Zoutman: 'Spelers Katwijk willen eerst kijken wat voor vlees ze in de kuip halen'

KATWIJK - Jan Zoutman zit volgend weekend op de bank van Katwijk als de club het opneemt tegen GVVV. Zaterdag maakte de regerend kampioen van de tweede divisie bekend dat Zoutman Jack van den Berg opvolgt. 'Zoutman past perfect bij deze club. Hij is allround, kent de spelers van Katwijk en kent de clubs', zegt Cees Bruinink, die na het ontslag van Jack van den Berg een paar weken als interim-trainer op de bank zat.

Vooralsnog blijft Zoutman, die ook contact heeft gehad met VVSB, tot het eind van dit seizoen. Geen probleem voor de oud-trainer van onder meer Quick Boys, IJsselmeervogels en Argon. 'Ik heb niet langer geëist', vertelt Zoutman. 'Spelers willen eerst kijken wat voor vlees ze in de Kuip halen. Dat vond ik wel te billijken na hoe het met Jack (Van den Berg, red.) is gegaan.'

Om daar weer aan toe te voegen: 'Ik heb genoeg vertrouwen in mezelf en mijn werkwijze om de spelers te overtuigen om langer met elkaar door te gaan.' Die intentie heeft Katwijk ook, zegt technisch manager Bruinink. 'Na de winterstop gaan we evalueren, maar we hebben daar het volste vertrouwen in.'



Fantastische uitdaging

'Als je als trainer de kans krijgt om bij Katwijk te werken, is dat een fantastische uitdaging', vindt Zoutman, die met veel spelers wil praten in de komende week. 'Dan gaan we aan het werk, om de manier van spelen zo snel mogelijk te trainen. Je gooit niet zo snel alles overhoop. Dat gaat in stapjes. Katwijk staat er goed voor, heeft een prima spelersgroep. Ik ga met veel plezier en energie aan de gang.'