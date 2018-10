Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ADO Den Haag laat twee punten liggen tegen NAC Breda ADO-speler Necid in duel | foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen NAC Breda. Nasser El Khayati was voor de ploeg van Fons Groenendijk wederom belangrijk met een doelpunt. De Haagse club deed zichzelf tekort met een punt. Over de gehele wedstrijd gezien, was ADO de betere ploeg.

ADO begon tam aan het duel met NAC Breda. Na elf minuten keek de ploeg van Fons Groenendijk dan ook tegen een achterstand aan. Na een prima voorzet van Fabian Sporkslede kon Manchester City-huurling Luka Ilić inknikken. De Parel van het Zuiden verloor daarna al snel haar glans en het was ADO Den Haag dat het spel dicteerde. Het was Nasser el Khayati die liet zien waarom hij mede-topscorer is van de eredivisie. Hij schoot na een prima aanval raak en zorgde er zo voor dat zijn doelpuntendroogte van driehonderd minuten voorbij was. El Khayati is bij de laatste tien doelpunten van ADO Den Haag betrokken. Dat deed hij door zelf acht keer te scoren en twee assists te leveren.

Twee keer de lat geraakt

Met 1-1 gingen beide teams aan de thee. Na rust was het spelniveauniet hoogstaand. NAC Breda kon weinig creëren en het was ADO dat het spel dicteerde. De grote kansen waren dan ook voor de Haagse club. El Khayati en Becker misten echter scherpte voor het doel en Lex Immers zag een kopbal op de lat verdwijnen. Ook eredivisietopscorer El Khayati zag het aluminium een doelpunt voorkomen. De middenvelder schoot een vrije trap op de lat. Na drie minuten blessuretijd vond scheidsrechter Pol van Boekel het genoeg en hield ADO een punt over aan het treffen. Scoreverloop ADO Den Haag - NAC Breda: 1-1 (1-1) 0-1 Ilic, 1-1 El Khayati Opstelling ADO Den Haag: Groothuizen, Troupée, Beugelsdijk, Kanon, Pinas, Immers, El Khayati, Malone, Hooi (Lorenzen '86), Necid (Falkenburg '66), Becker (Becker '82) NAC Breda: Van Leer, Sporkslede, Koch, Mets, Carolina, Rosheuvel ('75 Korte), Nijholt ('87 Reuvels), Ilic ('87 Verschuren), Kali, El Allouchi, Te Vrede Scheidsrechter: Pol van Boekel

Gele kaarten: Nijholt, Koch (NAC Breda)

Rode kaarten: n.v.t. Toeschouwers: 10.195 Cars Jeans Stadion