John Blok (Scheveningen): 'Strafschop waar Spakenburg 3-2 uit scoorde was niet terecht'

DEN HAAG - John Blok vindt dat de scheidsrechter de strafschop waar de 3-2 uit viel, nooit gegeven had mogen worden. 'Ik vind het absoluut geen strafschop. Waar moet je je handen dan laten?' Scheveningen verloor zaterdag met 3-2 van Spakenburg.

Verliezen bij Spakenburg is geen schande, maar… 'Als we in de eerste helft wat zorgvuldiger zijn, is het duel bij de rust al gespeeld. Na de 1-2 krijgen we drie of vier mogelijkheden om het goed uit te spelen. En in tweede helft maakten we geen gebruik van de ruimtes.'

'Het is een gemiste kans, we hadden hier drie punten weg moeten halen. En als zij 2-2 maken, moeten we hier punt pakken', vindt Blok, die met de promovendus voorlaatste staat in de tweede divisie. 'Maar het was beter dan de vorige wedstrijden, laten we daar dan maar aan vasthouden.'