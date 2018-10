Deel dit artikel:













FC Lisse na zeperd extra gebrand op goed resultaat tegen Noordwijk FC Lisse - Noordwijk (Foto: OrangePictures)

LISSE - FC Lisse heeft zich hersteld van de zeperd van een week eerder tegen DVS ’33 (9-1). De derby tegen Noordwijk, koploper van de derde divisie, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Een reactie die nodig was, vindt Rowdy van der Putten, maker van de enige goal van Lisse. 'Dat moesten we zeker doen, daar hoeven we niet lang over te discussiëren.'

Van der Putten kon leven met het gelijke spel. 'Op basis van de eerste hadden wij moeten winnen, in de tweede helft maakten zij (Noordwijk, red.) meer aanspraak op de overwinning.' En die mening deelt Noordwijk-trainer Kees Zethof, die zijn ploeg niet thuis zag geven voor rust maar niet boos werd in de kleedkamer. 'Dat zou voor het eerst zijn, ik word nooit boos.' Door het gelijke spel van concurrent Quick Boys blijft de stand onveranderd. Met Noordwijk op basis van een beter doelsaldo bovenaan. Zethof is daar in deze fase van de competitie niet mee bezig. 'We hebben een heerlijke wedstrijd gespeeld en hoe dat zich verhoudt met de concurrentie maakt me nog niet zoveel uit. Dit was voor ons vandaag het maximaal haalbare.'

In de belangstelling van Ajax Zethof verlengde vorige week zijn contract bij Noordwijk met een jaar. De trainer, die in de belangstelling stond van Ajax, heeft een wens. 'Het zou leuk zijn om met Noordwijk ooit op het niveau te komen waar we altijd hebben geacteerd.'