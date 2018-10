WTA Finals zitten erop, Kiki Bertens blikt terug op grandioos tennisjaar

WATERINGEN - Door de uitschakeling van Kiki Bertens op de WTA Finals zit het seizoen van de nummer negen van de wereldranglijst erop. Pas begin 2019 komt ze weer in actie, als het nieuwe seizoen wordt ingeluid in Australië, China en Nieuw-Zeeland.

'Vakantie, heerlijk! Ik kan niet wachten. Misschien ben ik er al wel een paar weken aan toe', zei Bertens tegen de NOS. Ze kwam vanaf 17 september wekelijks in actie en speelde in Singapore haar zesde toernooi op rij. 'Op een gegeven moment begin je het te voelen', zei Bertens over haar halve finalepartij tegen Elina Svitolina, die twee uur en 38 minuten duurde.

'Het zijn allemaal zware wedstrijden geweest hier, voor iedereen. Alle energie die je nog hebt, stop je hier in. Maar zij was net iets stabieler aan het einde', aldus de Wateringse tennisheld. 'Mijn niveau was vandaag in de derde set niet goed genoeg meer om te winnen. Daar baal ik van, want ik kreeg genoeg kansen om terug in de wedstrijd te komen.'



'Mijn jaar had niet heel veel mooier kunnen zijn'

Bertens won afgelopen seizoen drie titels, was kwartfinaliste op Wimbledon (op de andere grandslams haalde ze de derde ronde, red.) en betrad onlangs de mondiale top 10. 'Ergens in mijn achterhoofd weet ik wel dat het een geweldig jaar was. Het had niet heel veel mooier kunnen zijn. Tuurlijk hoop je altijd op een paar extra dingetjes', aldus Bertens.

'Ik denk dat we vanavond even met elkaar zitten en dan komt het goede gevoel zeker. En dan gaan we lekker uitrusten en er straks weer keihard tegenaan.'