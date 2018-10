Fons Groenendijk: 'We zijn geen Real Madrid, ADO moet werken voor elk punt'

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk vindt dat de buitenwacht soms te hoge verwachtingen heeft van zijn club. 'We zijn geen Real Madrid', zegt de trainer na het gelijkspel tegen NAC Breda. 'De realiteit is dat ADO Den Haag moet werken voor elk punt.'

'ADO speelt in de middenmoot', gaat de trainer vervolgens verder. 'We worden niet zomaar zevende. Ik wil gewoon realiteit prediken. Ik vind het verwachtingspatroon hoog. Dat we zomaar meedoen om de play-offs voor Europees voetbal. We zijn gewoon ADO. Anderhalf jaar geleden stonden we nog aan de rand van het ravijn. Het gaat hier en daar soms te snel.'

Ook liet de trainer weten met een proces bezig te zijn. 'Het voelt voor iedereen als een nederlaag', zei hij over de wedstrijd tegen de Brabantse degradatiekandidaat. 'NAC staat onderaan, Groningen ook. Die wedstrijden verliepen moeizaam. Dat klopt. Maar het is een heel traject om een ploeg te worden die zo'n elftal kapot speelt. Uiteindelijk hebben we meer spelers nodig zoals El Khayati. Bij de meeste ADO-spelers is een kwaliteit: keihard werken. Om van dat keihard werken naar spelmaken te komen heeft tijd nodig. Daarom spelen wij niet makkelijk tegen ploegen als NAC.'

