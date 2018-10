San Holo, Niko en festival Sniester pakken Haagse Popprijzen

DEN HAAG - In het Paard van Troje in Den Haag zijn zaterdagavond tijdens de Haagse Popnacht de Haagse Popprijzen uitgereikt. Gitarist en producer San Holo pakte de Haagse Popprijs. Ook de Haagse band Niko en popfestival Sniester gingen met een onderscheiding naar huis.

San Holo, de winnaar van de Haagse Popprijs, werkt voornamelijk solo. Hij tourt met zijn muziek over de hele wereld en bereikt miljoenen luisteraars op Spotify. Recent bracht hij een nieuw album uit en op dit moment is hij een van de meest succesvolle artiesten uit onze regio.



Support Award

Popfestival Sniester kreeg de prijs voor Beste Haagse Initiatief omdat het volgens de jury onbekende parels en opkomende acts programmeert. Het is inmiddels een gevestigde naam in de nationale muziekscene, waar publiek en professionals uit het hele land op af komen.

De band Niko, die rauwe en licht melancholische indie rockmuziek maakt, gaat naar huis met de Popradar Music Support Award en 1000 euro aan ondersteuning via Popradar Music Support. Dat is de Haagse organisatie waar talentvolle lokale muzikale acts en muzikanten kunnen aankloppen voor advies en ondersteuning. 2018 was een goed jaar voor de band, met optredens op onder meer Bevrijdingsfestival Wageningen, Misty Fields, De Parade en radiozender 3FM.



De Haagse Popprijzen worden uitgereikt tijdens de Haagse Popnacht, de feestelijke afsluiting van de Haagse Popweek. Die wordt georganiseerd door Popradar Den Haag, voorheen Haags Pop Centrum

