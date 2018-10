Internetstoring bij KPN, XS4ALL en T-Mobile

REGIO - Door een grote storing op het netwerk van KPN ligt een groot deel van XS4ALL zondagochtend plat. Duizenden mensen zitten tijdelijk zonder internet.

Een woordvoerder van KPN bevestigt dat de storing ergens in het netwerk van KPN moet zitten, maar hij kon nog niet zeggen of andere providers er ook last van hebben. Technici zijn druk bezig om het probleem te verhelpen. Het is nog niet bekend hoe lang de storing, die rond 02.30 uur begon, gaat duren. In het hele land hebben 35.000 klanten geen verbinding met internet, zegt een woordvoerder van XS4ALL.

Ook klanten van T-Mobile klagen over een storing in onze regio. In Naaldwijk, Leiderdorp, 's-Gravenzande, Monster en Poeldijk melden gebruikers dat er geen internetverbinding is. Landelijk gaat het om 9000 klanten van T-Mobile die hinder ondervinden. Dat is ongeveer 3 tot 4 procent van het totale klantenbestand, zei een woordvoerster van T-Mobile.