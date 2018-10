Deel dit artikel:













Automobilist onder invloed ramt elektriciteitskast in parkeergarage Automobilist ramt hoogspanningskast in parkeergarage | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een botsing op een elektriciteitskast in een parkeergarage aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag is zaterdagavond rond 22.30 uur een gewonde gevallen. De vrouwelijke inzittende werd ter plekke verzorgd en zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder werd aangehouden omdat hij onder invloed reed.

De bestuurder was aanvankelijk weggerend, maar meldde zich later weer op de plek van het incident. Daar werd hij aangehouden en moest hij een blaastest doen. Hieruit bleek dat hij te diep in het glaasje had gekeken. Politie, brandweer en twee ambulances waren uitgerukt om assistentie te verlenen. Ook netbeheerder Stedin was ter plaatse vanwege de beschadigde elektriciteitskast.