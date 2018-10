Motorrijders gewond na valpartij op A12

ZOETERMEER - Drie motorrijders die zaterdagavond in een grotere groep over de A12 reden, zijn op elkaar gebotst. Dat gebeurde tussen Bleiswijk en Zoetermeer, meldt de politie.

De groep was vanuit Utrecht richting Den Haag vertrokken. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Zeker drie motorrijders raakten met elkaar in aanraking en moesten in een ambulance naar een ziekenhuis worden gebracht. 'Hun letsel viel gelukkig mee', vertelt agent Edwin op Twitter. 'Maar wel met een deuk in zijn ego, kapotte laars en beschadigde motor.'

Ten minste drie beschadigde motorfietsen zijn door een berger weggesleept. Als gevolg van het ongeluk werden enkele rijstroken voor enige tijd afgesloten.