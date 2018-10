Raymond Kreder nieuwe leider in Ronde van Hainan

ZEVENHUIZEN - Raymond Kreder uit Zevenhuizen is de nieuwe klassementsleider in de Ronde van Hainan. De renner van UKYO, een team met een Japanse licentie, neemt de gele trui over van Manuel Belletti.

De 28-jarige Kreder kwam in de zesde etappe, een bergrit over 193 kilometer naar Wuzishan, als vijfde over de finish en dat was voldoende om de leiderstrui over te nemen van de Italiaan. De etappe werd gewonnen door de Zwitser Gino Mäder.

'Ik ben sprakeloos. Helaas is de achtste etappe een finish bergop. Ik ben blij de gele trui voor minimaal twee dagen te mogen dragen. Het is tot dusverre een geweldige Ronde van Hainan voor het team', zei Kreder via sociale media.

Groene puntentrui

Hij heeft tevens de groene puntentrui in zijn bezit. De Ronde van Hainan duurt tot en met woensdag.

