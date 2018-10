Deel dit artikel:













IN BEELD: Jong en oud viert Halloween Kinderen verkleed als monsters in Voorburg. | Foto: Ap de Heus Gruwelijke taferelen tijdens Halloween in Ypenburg. | Foto: Henriette Raap-Scheele Kinderen genieten van Halloween in Voorburg. | Foto: Ap de Heus Het is een feest voor jong en oud. | Foto: Ap de Heus

REGIO - Op verschillende plekken in onze regio is dit weekend Halloween gevierd. Dit griezelige najaarsfeest veranderde delen van Gouda, Den Haag, Voorburg en talloze andere plekken in een levend spookhuis.

Halloween, een oorspronkelijk Amerikaanse traditie, wordt ook in Nederland steeds populairder. Het griezelfeest, dat eigenlijk op 31 oktober gevierd wordt, vindt plaats op de avond voor Allerheiligen (1 november). Kinderen verkleden zich als zombie, skelet of andere bangmakende karakters en gaan langs de deuren om snoep te verzamelen. Volwassenen gaan vaker naar speciale Halloweenfeesten. BEKIJK OOK: Griezelen in levend spookhuis: 'Het is leuk om iedereen te laten schrikken'