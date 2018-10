Frits van Oostrom wint Libris Geschiedenis Prijs 2018

DELFT - De Libris Geschiedenis Prijs gaat dit jaar naar de Delftse letterkundige Frits van Oostrom. Die krijgt hij voor zijn boek Nobel Streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode. Van Oostrom kreeg de prijs vanochtend uitgereikt tijdens het geschiedenisprogramma OVT op NPO Radio 1. Aan de prijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden.

Volgens de jury, geleid door oud-minister Jeroen Dijsselbloem, heeft van Oostrom 'de Middeleeuwen op een meeslepende manier tot leven gewekt'. Ook roemt de jury hoe de auteur voor een groot publiek: 'Heel knap laat hij zien hoe je met historische bronnen omgaat'.



In 1996 kreeg Van Oostrom al de AKO Literatuurpijs voor zijn werk Maerlants wereld. De neerlandicus en historisch taalkundige was in die periode hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek aan de Universiteit Leiden.

