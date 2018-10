Deel dit artikel:













Politie stuurt actiegroep Identitair Verzet weg uit Nootdorp De politie in gesprek met demonstranten namens Identitair Verzet. | Foto: Regio15

NOOTDORP - Zo'n veertig leden van Identitair Verzet zijn zondagmiddag door de politie weggestuurd toen de groep zich had verzameld op de Gildeweg in Nootdorp. Ook werden auto's van leden van de actiegroep onderzocht. Er er is niemand aangehouden.

Eerder deze week blies de extreemrechtse actiegroep een demonstratie bij de As-Soennah moskee in Den Haag af, omdat de rechter meeging in een verbod van burgemeester Pauline Krikke om te demonstreren in de Haagse wijk Groente- en Fruitmarkt. Als alternatieve locatie voor de demonstratie heeft Krikke de Koekamp bij het Centraal Station aangewezen. De leden van Identitair Verzet hebben vooralsnog geen gebruikgemaakt van deze locatie om te demonsteren. Ze zijn onder begeleiding van een motoragent vertrokken vanuit Nootdorp, maar het is onduidelijk waar ze naartoe zijn gegaan. Bij de As-Soenah moskee is het tot nu toe rustig gebleven. LEES OOK: Rechter beslist over demonstratie bij As-Soennah moskee: vier vragen en antwoorden