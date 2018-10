Deel dit artikel:













Middagje HBS: rode kaart Schaken, omhaal Six, eerste overwinning van het seizoen Ruben Schaken in actie | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Een omhaal van Willem Six na 72 minuten voetballen was voldoende voor de eerste overwinning van het seizoen voor HBS. De enige treffer in het duel met HSC'21 uit Haaksbergen viel twee minuten nadat HBS-aanvaller Ruben Schaken een rode kaart kreeg omdat hij zijn tegenstander bij het hoofd vastpakte.

HBS was de iets betere ploeg in de eerste helft. Ze konden het overwicht echter niet omzetten in doelpunten. Na 45 minuten stond de brilstand dan ook nog op het scorebord. De tweede helft kwam pas echt los nadat Schaken rood kreeg. De ex-international werd van het veld gestuurd nadat er een wilde tackle op hem was ingezet. Hij pakte vervolgens zijn tegenstander bij het hoofd vast. Reden voor de scheidsrechter om de rode kaart aan de ex-international te tonen.

Omhaal voldoende voor de winst Twee minuten na de rode prent maakte HBS de enige treffer van de wedstrijd. Six ronde een voorzet van Niels van Pelt met een omhaal af. Dit kunststukje bleek later voldoende te zijn voor de drie punten. HBS kwam daarna niet echt in de problemen. 'De Kraaien' zijn door de overwinning van de laatste plaats af en zijn nu terug te vinden op de vijftiende stek. Scoreverloop HBS - HSC'21 1-0 (0-0): 1-0 Six

Rode kaart: Ruben Schaken (HBS)