West Wekker: Crossing Border van start en zitting over sluiting bordeel Geleenstraat Foto: ANP

DEN HAAG - Goedemorgen! Is de sluiting van een bordeel aan de Geleenstraat in Den Haag terecht of niet? Over die vraag buigt de Raad van State zich vandaag. En cultuurliefhebbers opgelet: vandaag begint in Den Haag muziek- en literatuurfestival Crossing Border.

Wat kun je vandaag verwachten:

De Raad van State buigt zich vandaag over de sluiting voor drie maanden van een bordeel aan de Haagse Geleenstraat. Volgens de burgemeester werken er in het bordeel prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel. Festival Crossing Border gaat vandaag van start in Den Haag. Elk jaar komen ruim honderd schrijvers en muzikanten naar het literatuur- en muziekfestival. Acteur Michael Palin brengt ook een bezoek aan Crossing Border dat nog tot en met 4 november duurt. Patiënten en personeel voeren maandagmiddag actie tegen de sluiting van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. Zij doen dat bij het kantoor in Leiden van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, die zij medeverantwoordelijk houden voor het faillissement van de zorginstellingen.

Weer: Het blijft zo goed als droog, maar het is waterkoud. Er is niet of nauwelijks ruimte voor de zon en er staat een matige tot vrij krachtige wind. Het wordt maximaal 7 graden.



Pak je vandaag de auto? Kijk hier snel of er files zijn. De herfstvakantie is voorbij, dus het is waarschijnlijk weer wat drukker op de weg. En dit moet je ook nog weten:

Het is vandaag de 'Dag van de Stad', een dag waarop mensen bij elkaar komen om te werken aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio's.

In Den Haag begint vandaag de jaarlijkse conferentie Crime Stoppers International (CSI). Doel van CSI is om mensen wereldwijd in staat te stellen veilig anoniem informatie over criminaliteit te melden, het staat in Nederland bekend als Meld Misdaad Anoniem.