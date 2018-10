Hattrick Serbony voor winnend Westlandia, Quick speelt gelijk

REGIO - Westlandia heeft met 2-4 gewonnen op bezoek bij OSS 1920 uit Oss. Het is de derde overwinning voor de Naaldwijkers deze competitie. Aanvaller Giovialli Serbony scoorde in de tweede helft drie keer binnen vijf minuten. Quick speelde op bezoek bij ADO '20 met 1-1 gelijk.

Na 45 minuten voetballen stond het nog 0-0 in Oss. Na rust was het de beurt aan Serbony. De spits scoorde tussen de 55ste en 59ste minuut drie keer. De 0-3 tussenstand leek voldoende voor een ruime overwinning, echter OSS (wat staat voor Oefening Staalt Spieren) kwam terug tot 2-3. In blessuretijd zorgde Can Memisoglu voor de bevrijdende 2-4.

Quick heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen ADO '20 uit Heemskerk. Marc Boshoff was wederom trefzeker voor de Haagse ploeg. Hij maakte de gelijkmaker na tachtig minuten spelen. Vijf minuten eerder had Rick Neele ADO'20 op voorsprong gezet. Quick staat ondanks de puntendeling laatste in de competitie.

Scoreverloop OSS 1920 - Westlandia 2-4 (0-0): 0-1 Serbony, 0-2 Serbony, 0-3 Serbony, 1-3 Geerts, 2-3 Pelzer, 2-4 Memisoglu

Scoreverloop ADO '20 - Quick 1-1 (0-0):1-0 Neele, 1-1 Boshoff