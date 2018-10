Personeel en patiënten voeren actie in Leiden voor behoud failliete ziekenhuizen

Patienten verlaten het MC Slotervaart omdat het failliet is verklaard | Foto: ANP

LEIDEN - Patiënten en personeel voeren maandagmiddag actie tegen de sluiting van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. Zij doen dat bij het kantoor in Leiden van Zilveren Kruis Achmea. De demonstranten houden de zorgverzekeraar medeverantwoordelijk voor het faillissement van de zorginstellingen.

De actie wordt gesteund door de SP. Het is onduidelijk hoeveel mensen er precies worden verwacht. Twee afzonderlijke petities voor behoud van de omgevallen ziekenhuizen zijn bij elkaar ruim 25.000 keer ondertekend.

'Het is te gek voor woorden dat een ziekenhuis door zorgverzekeraars de das wordt omgedaan', aldus Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP. 'We roepen de minister op om in te grijpen en deze ziekenhuizen voor Amsterdam en Flevoland te behouden.'

