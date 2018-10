HBS-speler Willem Six na omhaal: 'Dit kan de ommekeer zijn'

DEN HAAG - Willem Six was met een knappe omhaal de matchwinnaar voor HBS tegen HSC '21. 'Hij zat er lekker in ja!', zei de spits over zijn kunststukje. 'Deze overwinning kan voor ons de ommekeer zijn.' Het was voor HBS de eerste overwinning dit seizoen.

'Ik was vandaag extra gemotiveerd omdat ik tegen Quick niet mocht spelen', vervolgde hij. 'Maar het is mooi dat we eindelijk winnen. Hopelijk gaan we een stijgende lijn zien.'

'We moeten blijven voetballen', weet Six ook nog te melden. 'We moeten blijven strijden. Iedereen moet erin blijven geloven. Het is een cliché, maar als alle neuzen dezelfde kant op staan, dan gaat het goed komen.'



Trainer Marcel Koning blij met spel de eerste helft

Ook trainer Marcel Koning was blij met de winst. 'Ik ben tevreden met de eerste overwinning', liet hij na afloop horen. 'Zeker over het spel in de eerste helft. We hebben strijd geleverd en daar ben ik blij mee. De afgelopen twee wedstrijden was het minder. We hebben ons goed herpakt.'

