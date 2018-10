Eve (11) genomineerd voor fotoprijs: 'Het liefst hoop ik dat ik win'

DEN HAAG - Haar foto werd uit meer dan 7000 inzendingen gekozen. De 11-jarige Eve de Koning uit Den Haag is genomineerd voor een fotoprijs: de Frans Lanting Photo Award van het Wereld Natuur Fonds. 'Het liefst hoop ik natuurlijk dat ik win.'

Het miezert in de duinen, maar het hindert Eve niet. Ze is met haar iPad op pad om foto's te maken. 'Het maakt eigenlijk helemaal niet uit welk weer het is, het is alsnog leuk', zegt ze met een glimlach. Het regenachtige weer heeft volgens haar juist voordelen. 'Er zijn minder mensen, dus dan zijn er meer dieren. Dan heb je meer kans dat je dieren kunt fotograferen.'



Ik heb hem zonder te bewerken gemaakt en dat vind ik zelf heel leuk Eve de Koning

Visueel ingesteld

De foto die Eve op reis in Costa Rica maakte van een uilvlinder, is genomineerd voor een fotowedstrijd van het Wereld Natuur Fonds. Uit meer dan 7000 inzendingen werd haar foto geselecteerd en genomineerd. 'Dit is hem', vertelt Eve trots terwijl ze de foto laat zien. 'Ik heb hem zonder te bewerken gemaakt en dat vind ik zelf heel leuk.'

Volgens haar moeder Renate de Koning-Boeters is Eve erg visueel ingesteld. 'Ze ziet in alles plaatjes. Buiten, binnen: altijd wil ze foto's maken. Ziet ze iets, dan ziet ze een detail dat wil ze vastleggen. En daar maakt ze dan een foto van.'

Eve is in haar categorie - kinderen van 6 tot 11 jaar - één van de tien genomineerden. 'Sommige vind ik wel mooier dan die van mij. Ik wil voor hen ook wel dat zij winnen, maar het liefst hoop ik natuurlijk dat ik zelf win.'



Caberatier

Of Eve later ook fotograaf wil worden? Nee, ze wil caberatier worden. Ze lacht: 'Maar als dat niet lukt, dan misschien wel.'

De winnaars worden 9 december bekendgemaakt.

