Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











RandstadRail rijdt weer normale dienstregeling na stroomstoring Zoetermeer De RandstadRail bij Den Haag Centraal (Foto: Omroep West)

REGIO - Door een stroomstoring in Zoetermeer bij Seghwaert konden trams 3 en 4 van RandstadRail maandagmorgen niet verder rijden dan Centrum-West. Even na 08.00 uur waren de problemen verholpen. Tram 3 en 4 rijden weer de gebruikelijke route. HTM meldt dat de normale dienstregeling is hervat, maar dat er nog wel kans is op wat vertraging.

RandstadRail 3 en 4 reden van Loosduinen/De Uithof naar halte Voorweg Laag. De trams reden tijdelijk linksom door de Krakeling.