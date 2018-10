Zes aanhoudingen voor brandstichting en vernieling bij invallen Noordwijk, Leiden en Voorhout

NOORDWIJK - De politie heeft maandagmorgen in Noordwijk, Leiden en Voorhout zes mannen aangehouden voor brandstichting, vernieling en drugshandel. De verdachten zijn tussen de 16 en de 23 jaar oud. Ze maken deel uit van een groep die in Noordwijk afgelopen zomer voor onrust zorgde in de wijk Boerenburg. De gemeente kondigde een noodverordening af om de rust te herstellen.

De overlast concentreert zich rondom het Rederijkersplein. Er worden auto's in brand gestoken en er wordt gehandeld in drugs. Buurtbewoners voelen zich geïntimideerd. Op zeven juni besluit de burgemeester daarom een noodverordening af te kondigen, ook worden er gebiedsverboden uitgedeeld.

In september houdt de politie ook al drie mannen aan uit deze groep. Ze worden verdacht van drugshandel, vertelt Henk Woppenkamp. Hij is teamchef van Noordwijk en Teylingen. Onlangs is het voorarrest van de drie met negentig dagen verlengd.



'Grote legpuzzel'

De oud-rechercheman, nu teamchef, legt uit dat daarna een onderzoek is gestart. Rechercheurs werken bijna vier maanden aan het onderzoek op het politiebureau in Noordwijk. 'Het is een grote legpuzzel', zegt Woppenkamp. 'En die heeft de recherche netjes in elkaar gelegd.'

De actie van maandagmorgen is een belangrijk station in het onderzoek naar de groep, die Woppenkamp typeert als: 'Een harde kern van een groep jongeren die hier afgelopen tijd de boel verziekt hebben.' Vijf worden aangehouden voor brandstichting en vernieling, een zou medeplichtig zijn. Twee van de zes worden daarbij ook verdacht van drugshandel.



Zestig man politie

Met zestig man valt de politie maandagochtend in alle vroegte op zeven plekken binnen, er worden zes verdachten aangehouden, een blijkt niet thuis. 'Ik sluit meer aanhoudingen niet uit', aldus Woppenkamp die op zijn fiets een aantal invallen afrijdt.

Hij is ervan overtuigd dat met de aanhoudingen de groep een nekslag is uitgedeeld en dat de buurt zeker gaat merken dat het rustiger wordt: 'De angel is eruit.' Al blijft hij voorzichtig: 'Aanhouden is één, binnenhouden is twee en veroordeeld krijgen is drie', is zijn motto.



Verdachten verhoord

Om nog meer bewijs te verzamelen worden verdachten daarom de komende dagen verhoord. Na hun aanhouding zijn ze overgebracht naar Leiden of Den Haag. Woensdag of donderdag wordt beslist of ze langer vast blijven zitten.

