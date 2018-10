Deel dit artikel:













Dronken automobilist maakt brokken in Katwijk Foto: Politie Katwijk

KATWIJK - In Katwijk is een automobilist aangehouden die volgens de politie ongeveer tien keer meer had gedronken dan is toegestaan. De man werd in de nacht van zondag op maandag aangetroffen in een ernstig beschadigde auto, onder meer zonder voorwiel.

Uit onderzoek bleek dat de bestuurder meerdere aanrijdingen op zijn route heeft gehad, meldt de politie. Daarbij heeft hij ook allerlei onderdelen van zijn eigen auto verloren. De man had ook geen rijbewijs. De politie weet nog niet zeker of alle gemaakte schade inmiddels bekend is. Daarom wordt mensen met beschadigingen aan hun geparkeerde auto gevraagd zich te melden bij de politie in Katwijk.